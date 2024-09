Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Soitec : -7%, retombe sous 90,5E, à 2 ou 2,5% des supports information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 14:58









(CercleFinance.com) - Soitec décroche de -7%, et retombe sous 90,5E : ce scénario était devenu prévisible depuis la cassure du support crucial des 102E (ligne de cou d'une 'E/T/E' 118/119,5/114E) qui induisait un objectif de 88,5E au minimum (plancher du 24 avril) et plus probablement 87,2E (plancher du 19/22 avril).

Le titre n'est plus qu'à 2 ou 2,5% de ses supports moyen terme de mi-avril.





Valeurs associées SOITEC 91,20 EUR Euronext Paris -6,51%