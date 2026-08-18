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Soitec : 5 échecs consécutifs sous 133,5 EUR, décroche de -10% vers 120 EUR
information fournie par Zonebourse 18/08/2026 à 13:00
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Soitec aligne une série de 5 échecs consécutifs sous 133,5 EUR et cela se termine par une brusque rechute de -10% vers 120 EUR.

Le titre est proche d'enfoncer la MM100 qui gravite vers 119 EUR et pourrait revenir combler le "gap" des 111,3 EUR du 3 août.

L'objectif suivant serait 96 EUR, le petit plancher testé le 29 juillet dernier, puis 97,3 EUR, support court terme de la mi-juillet.

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1 commentaire

  • 18 août 14:05

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