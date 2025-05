Soitec : -26%, retombe sous 42E, dernier support à 40,9E information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 09:36









(CercleFinance.com) - Soitec dévisse de -26% du fait du renoncement de la direction à formuler des objectifs (et s'est accompagné de la nomination d'un nouveau directeur financier): le titre retombe sous 42E (vers 41,8E), ce qui efface tous les gains depuis le 10 avril.

Soitec ne dispose plus comme frein à la baisse que du support et plancher annuel des 40,9E du 9 avril dernier (environ 2% de marge, elle sera peut-être épuisée le temps de publier cette analyse).





Valeurs associées SOITEC 43,9000 EUR Euronext Paris -22,77%