Soho House progresse grâce au rachat par MCR Hotels pour un montant de 2,7 milliards de dollars

18 août - ** Les actions du groupe d'hôtellerie Soho House

SHCO.N augmentent de 15,6 % à environ 8,8 $ dans les transactions de pré-marché ** Un groupe d'investisseurs dirigé par MCR Hotels, basé à New York, est en train de privatiser l'opérateur de clubs pour membres dans le cadre d'une transaction d'environ 2,7 milliards de dollars, y compris la dette

** Les actionnaires de Soho recevront 9 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime de 17,8 % par rapport au cours de clôture de l'action vendredi

** À la dernière clôture, les actions de SHCO ont augmenté de près de 3 % depuis le début de l'année