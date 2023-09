SOGECLAIR : résultats S1 2023

RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2023

Chiffre d’affaires = 72,6M€ +7,4% (+7,0% à périmètre et taux de change constants)

EBITDA(1) = 4,4M€ (+94,2%)

Fonds propres = 56,8M€ au S1 2023 contre 57,1M€ au S1 2022 (-0,6%)



SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce aujourd’hui ses résultats pour le 1er semestre clos le 30 juin 2023.

Au 12/07/2023, la cotation d’Euronext (Compartiment C) a fait l’objet d’un transfert vers le marché des entreprises de croissance, Euronext Growth, avec maintien de l’éligibilité au PEA-PME. La société continue de présenter ses comptes en normes IFRS, de réaliser une déclaration de performance extra-financière (DPEF) ainsi qu’un rapport semestriel.