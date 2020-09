SOGECLAIR : résultats S1 2020

RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2020

Chiffre d'affaires = 68,9M€ soit -24,0% (25,6M€ sur le 2ème trimestre soit -43,9%)

EBITDA(1) = -1,1M€ contre 5,4M€ au 1er semestre 2019

Provisions et charges liées à la Covid-19 = 15,21M€



SOGECLAIR, concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour la mobilité, annonce aujourd'hui ses résultats pour le 1er semestre clos le 30 juin 2020.



L'activité du 1er semestre a été pénalisée par la crise du Covid-19 avec une baisse de 43,9% du CA sur le seul 2ème trimestre. La division Aéronautique (-54,0% au T2) pâtit des fermetures de sites pour l'aviation d'affaires et le spatial, et des baisses de cadences et d'ingénierie pour l'aviation commerciale. Le Véhiculier baisse de 65,7% (T2) et la Simulation progresse de 12,5% (T2) grâce à son bon carnet de commande.