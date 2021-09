SOGECLAIR : résultats du 1er semestre 2021

RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2021

Chiffre d'affaires = 59,1M€ soit -14,2%, -7,7% à périmètre et au taux de change constants

(30,4M€ sur le 2ème trimestre soit +18,7%)

EBITDA = 1,8M€ contre -1,1M€ au 1er semestre 2020

Fonds propres = 55,2M€ au S1 2021 contre 46,0M€ au S1 2020

Dette nette = 10,9M€ au S1 2021 contre 20,9M€ au S1 2020



Comme anticipé, le premier semestre 2021 marque un point d'inflexion en termes d'activité avec un deuxième trimestre qui renoue avec la croissance.

Le plan de restructuration engagé dès la mi-2020 a permis d'abaisser le point mort de près de 2M€ par mois, ainsi l'EBITDA du premier semestre redevient positif à +1,8M€.

Le bilan est renforcé avec des fonds propres à 55,2M€ (+20%) et une dette nette incluant les dettes sociales « COVID » et les prêts garantis par l'Etat qui recule à 10,9M€ soit -47,8% en un an.