SOGECLAIR : résultats annuels 2023

Chiffre d’affaires consolidé : 148,0 M€, +9,7% (ATCC : +10,6%)

EBITDA(1) = 16,7 M€, +32,3%

RN = 4,7 M€, +82,9%

Dividende = 0,94 € par action, +4,4%







SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre annonce aujourd’hui ses résultats pour l’exercice clos le 31 décembre 2023.





Le Conseil d’Administration réuni le 07 mars 2024 a arrêté les comptes de l’exercice clos le 31/12/2023. Les procédures d’audit sur les comptes annuels ont été effectuées.

L’ensemble des soldes intermédiaires de gestion, qui progressent avec un EBITDA à 11,3% du chiffre d’affaires (16,7M€), un résultat opérationnel à 4,6% du chiffre d’affaires (6,9M€) et un résultat net à 3,2% (4,7M€), sont l’illustration d’une exécution rigoureuse du plan ONE SOGECLAIR.