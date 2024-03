Sogeclair - Résultats 2023 / La montée en puissance des Solutions paie / Achat - Obj. 31,4 € - Pot. +43,4%

2023 est marqué par une nette amélioration de la marge d'Ebitda qui progresse de 2 points à 11,3% ce qui est le niveau le plus élevé depuis 2014. Depuis l'application de la norme IFRS 16 en 2019, le niveau moyen était de 8,4%.

Cette progression est à mettre au crédit des efforts d'optimisation menés depuis le lancement du plan One Sogeclair. A titre d'exemple, tout en conservant un niveau de R&D important (12 M€ dont 3 M€ immobilisés), le groupe est parvenu à réduire d'1 M€ ce poste grâce à un accroissement des synergies intra-division.

Autre facteur ayant joué favorablement sur la marge, la part croissante des Solutions qui ont progressé de 17,4% et représentent 49,2% du CA vs 46%. Ces dernières, qui ont une intensité capitalistique plus importante, offrent un niveau de marge plus élevé.



Ainsi, les Solutions affichent une marge d'Ebitda de 15,1% vs 9,5% en 2022 (fin des livraisons des simulateurs ROADS…) vs 6,5% pour l'Engineering (8,5% en 2022). Pour mémoire, l'ex-division Simulations qui représente 47,8% de la BU Solutions affichait une marge moyenne sur la période 2007-2018, i.e. avant le lancement de ROADS, de 19,3%.

Concernant, l'Engineering qui a une forte exposition à l'Aerospace, le niveau de marge historique était, entre 2007 et 2021, de 7,1%. L'effet IFRS 16 ayant eu moins d'impact comptablement étant donné la nature de l'activité qui impose moins de mise à disposition de locaux, nous pouvons considérer que son niveau normatif doit être aux alentours des 8%.