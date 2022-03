Sogeclair - Résultats 2021 : La réorganisation commence à payer, Achat - Obj. 28,5 € vs 29,8€ - Potentiel +30%

Sogeclair publie des résultats en ligne avec nos attentes au niveau de l'Ebitda qui progresse de +62% (marge 8,7% vs 5,3%). Le résultat opérationnel courant est inférieur de 1 M€ à notre estimation du fait de dotations plus importantes qu'escompté, dotations qui sont équivalentes à 2020 à 7,2 M€. La marge ressort à 2,7% vs -0,6% en 2020.

Le résultat net est supérieur de 1,3 M€ à notre estimation du fait 1/ d'autres produits pour +0,8 M€ et 2/ d'un résultat financier de +0,4 M€ vs -1,5 M€ en 2020 et -1,5 M€ attendu. Comme d'habitude le S2 affiche un profil de rentabilité nettement plus favorable du fait de la constatation des autres produits. Ainsi la marge d'Ebitda est de 14% vs 3% au S1 et équivalente au S2 2020. C'est le meilleur niveau constaté depuis la mise en place de l'IFRS 16. La marge opérationnelle au S2 progresse de 2,6 pts par rapport au S2 2020 à 8,4% vs -3,2% au S1 2021.