SOGECLAIR : chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024

CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS AU 30 SEPTEMBRE 2024 : +7,4% à 115,8M€

Croissance au 3ème trimestre : chiffre d’affaires +4,1% à 36,7M€







SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires sur 9 mois clos le 30 septembre 2024.



Les variations de change non significatives sur la période représentent 0,0M€ contre -0,5M€ en 2023.



Le chiffre d’affaires au 30 septembre 2024 est en progression de 7,4%, il est à la hausse pour le 14ème trimestre consécutif, et ce malgré un effet de base défavorable, notamment pour la partie Solutions.



Depuis l’année 2023, nous présentons désormais notre chiffre d’affaires selon la localisation de nos filiales et non plus selon la localisation de nos clients.



L’aviation d’affaires (42,6% du CA) progresse de 19,4% et est portée notamment par l’Amérique du Nord en croissance de 31,3%. L’Europe est en augmentation de 8,3%.

L’aviation commerciale (34,9% du CA) se stabilise (en légère hausse de +1,8%), portée par les activités en Amérique du Nord.

L’automobile (7,4% du CA) est en hausse de 4,9% et la défense (5,2% du CA) progresse fortement de 31,9%. Le secteur ferroviaire (6,1% du CA) est en repli avec une baisse de 29,5% là où le spatial (2,2% du CA) est en légère baisse de 2,6%.