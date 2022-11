SOGECLAIR : chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022

Chiffre d’affaires consolidé 9 mois au 30 septembre 2022 : +13,3% à 99,6M€

A périmètre et taux de change constants* : +9,8%





SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires sur 9 mois clos le 30 septembre 2022.



Le plan stratégique ONE SOGECLAIR de repositionnement plus premium, plus attractif et plus transversal a conduit à la mise en place au 01er janvier 2022 de la nouvelle organisation. Pour le 3ème trimestre consécutif, SOGECLAIR présente son chiffre d’affaires suivant cette nouvelle organisation. La comparaison 2021 est pro-forma.

Avec un 3ème trimestre à +11,3%, c’est le 6ème trimestre consécutif de hausse de chiffre d’affaires. L’aviation commerciale (33,2% du CA) confirme son fort rebond à +40,9%, l’automobile (9,7% du CA) repart à +6,4%, l’aviation d’affaires (39,7% du CA) reste dynamique avec +4,4% et le ferroviaire (8,3% du CA) est stable.