SOGECLAIR : chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020

CA 9 mois au 30 septembre 2020 : -29,2% à 94,9M€



SOGECLAIR, concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour la mobilité, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le 3er trimestre 2020. Comme attendu il est en baisse, celle-ci s'établit à -40,1% comparé au 3ème trimestre 2019. Les variations de change au 30 septembre 2020 sont non significatives, alors qu'elles représentaient +2,4 M€ au 30 septembre 2019.

La baisse d'activité liée aux conséquences du Covid-19 met un terme à 10 années de croissance continue.

Le chiffre d'affaires 2020 sur 9 mois, en baisse de 29,2% par rapport à 2019 est équivalent à celui des 9 premiers mois de 2015. A noter toutefois sur la période une évolution de la répartition notable en faveur :

- D'une meilleure répartition sectorielle au profit de la division simulation qui est passée de moins de 9% à plus de 25% du CA total sur la période, c'est logiquement l'aérospatial qui baisse le plus de 90% à 74%.

- D'un équilibrage du mix avec les produits qui évoluent de 26,2% à 49,1%.