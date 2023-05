SOGECLAIR : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023

Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2023 : +8,2% à 36,3M€

A taux de change constant* : + 7,2%





SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le 1er trimestre 2023, clos le 31 mars 2023.



*Les variations de change sur la période représentent 0,4M€ contre 0,6M€ en 2022.



Avec un chiffre d’affaires en progression de 8,2% malgré un effet de base exigeant (T1 2022 à +16,8%), ce sont le ferroviaire (+26,5%), l’aviation d’affaires (+12,4%) et l’aviation commerciale (+9,4%) qui tirent la croissance.



La forte hausse sur la zone Amérique est portée par la dynamique des marchés de l’aéronautique et par des rattrapages de production.

La croissance en Europe est tirée par les marchés en Allemagne et au Royaume-Uni. La France en léger recul de 5,5% pâtît d’un effet de base négatif (T1 2022 à +17,4%).