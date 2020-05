SOGECLAIR : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020

Chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2020 : - 3,8%

A taux de change constant* : - 4,6%



SOGECLAIR, concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour la mobilité, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le 1er trimestre 2020, clos le 31 mars 2020. Le ralentissement d'activité est lié au COVID-19* et le chiffre d'affaires baisse de 3,8% et de 4,6% à taux de change constant.



La division aerospace (78,3% du CA contre 82,8% au T1 2019) : retraitée des effets de base liés au change et au Brexit, la baisse d'activité est limitée à 7,4%, elle est liée à l'impact du COVID-19 qui a provoqué un fort ralentissement dès la mi-mars 2020.



La division simulation (21,3% du CA contre 15,8% au T1 2019) : poursuit sa croissance soutenue à +29,5%, ce sont tous les segments, automobile, ferroviaire et défense, qui progressent.



La division véhiculier (0,3% du CA consolidé contre 1,4% au T1 2019) : retraité des activités intra-groupe, le chiffre d'affaires recule de 29%. La division fait face à une période de creux dans les programmes militaires de contre-minage.



C'est logiquement la zone Asie-Pacifique, première touchée par la pandémie, qui recule de 23,2% (-0,46 M€). Les autres zones reculent toutes de 3 à 4% en moyenne, seul le reste du monde progresse de 62,5% (+0,13 M€).