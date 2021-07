SOGECLAIR : chiffre d'affaires du 1er semestre 2021

Chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2021 : -14,2% à 59,1M€

A périmètre et taux de change constants* : -7,7%



SOGECLAIR, concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour la mobilité, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le 1er semestre 2021, clos le 30 juin 2021. Le chiffre d'affaires baisse de 7,7% à périmètre et taux de change constants compte tenu d'un effet de base élevé du 1er trimestre 2020 pré-Covid-19. A noter un chiffre d'affaires global en hausse pour le 4ème trimestre consécutif, à 30,4 millions d'euros.



*Les variations de change sur la période représentent 1,5M€ contre 0,4M€ en 2020.

Les variations de périmètre sur la période représentent -3,3M€ (restructuration en Allemagne).