SOGECLAIR : chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2022

Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2022 : +16,8% à 33,6M€

A périmètre et taux de change constants* : + 13,3%



SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le 1er trimestre 2022, clos le 31 mars 2022.



*Les variations de change sur la période représentent 0,6M€ contre 0,7M€ en 2021.

Les variations de périmètre sur la période représentent -0,4M€.



Le plan stratégique ONE SOGECLAIR de repositionnement plus premium, plus attractif et plus transversal a conduit à la mise en place au 01er janvier 2022 de la nouvelle organisation. Pour la première fois, SOGECLAIR présente son chiffre d’affaires suivant cette nouvelle organisation, la comparaison 2021 est pro-forma.

La croissance de l’activité du 1er trimestre 2022, +16,8% à 33,6M€, confirme le cycle entamée au 2ème trimestre 2021, c’est le 4ème trimestre consécutif de hausse de chiffre d’affaires.

Toutes les Business Units, toutes les zones géographiques et toutes les activités progressent. Le rebond est soutenu par les marchés de l’aviation commerciale, du ferroviaire et de l’aviation d’affaires.