SOGECLAIR : chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2025

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE DU 1ER SEMESTRE 2025 : +1,9% à 80,6 M€

A TAUX DE CHANGE CONSTANT (*) : +1,7%



Blagnac, France, le 16 juillet 2025, après séance de cotation.



SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le 1er semestre 2025 (clos au 30 juin 2025). SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth à Paris.



(*)A Taux de Change Constant : les variations de change sur la période représentent +0,15M€ contre 0M€ en 2024.



Le chiffre d’affaires du S1 2025 est en légère hausse. Le Groupe affiche un chiffre d’affaires de 80,6M€ en progression de 1,9% et de 1,7% à taux de change constant. Sur le T2, le CA est stable à -0,7% APTCC.