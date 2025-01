SOGECLAIR : chiffre d'affaires 2024

Progression du chiffre d’affaires 2024 : 157 M€ (+6,1%, +5,9%(1))



Chiffre d’affaires 4ème trimestre 2024 : 41,2 M€ (+2,5%, +1,9 %(1))



Quinzième trimestre de croissance, porté par la zone Amérique



Perspective de poursuite de la dynamique annuelle

de croissance rentable en 2025



Blagnac, France, le 29 janvier 2025, après séance de cotation.







SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, publie son chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2024 (clos au 31 décembre 2024). SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth à Paris.



SOGECLAIR a enregistré une progression de son chiffre d’affaires consolidé 2024 de 6,1% à 157M€. C’est le 15ème trimestre consécutif de hausse du chiffre d’affaires (+2,5% au T4 malgré un effet de base défavorable).

Cette croissance est portée par les marchés de l’aviation d’affaires (42,2% du CA) en hausse de 17,1%, par le secteur de la défense (5,6% du CA) en forte croissance de 24,0% et le spatial (2,4% du CA) en croissance de 10,0%.

L’aviation commerciale (35,2% du CA) reste stable à +1,8% tout comme le secteur automobile (7,5% du CA) qui se maintient à -0,5%. Au contraire, le secteur ferroviaire (5,4% du CA) se dégrade à -32,1%.