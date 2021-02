SOGECLAIR : chiffre d'affaires 2020

Chiffre d'affaires 2020 : recul de 33,5% : 123,1M€



SOGECLAIR, concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour la mobilité, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour 2020, en baisse de 33,5% (33,1% à taux de change constant).

Les secteurs de l'aéronautique et de l'automobile ont été fortement pénalisés, dès la mi-mars 2020, par la crise sanitaire de la Covid-19. SOGECLAIR qui réalise plus des 3/4 de son activité dans ces deux secteurs a vu son chiffre d'affaires reculer de 33,5%.

Des mesures ont été prises sans délai pour répondre aux défis de cette crise :

? Réduction des effectifs (-350 départs à fin 2020 et environ 150 départs début 2021 soit au total une baisse de 30% des effectifs) et mise en place d'activité partielle,

? Fermeture de la filiale au Maroc, simplification juridique au Canada et mise en redressement de la filiale Allemande,

? Les charges de restructuration ont été provisionnées dès le mois de juin 2020 dans les comptes du 1er semestre. Le 2ème semestre a été consacré au bon déroulement des mesures d'adaptation et à la préparation de l'avenir.