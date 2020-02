SOGECLAIR : chiffre d'affaires 2019

Croissance de +16,0% à 185M€

A périmètre et taux de change constants* : +11,9%



SOGECLAIR est concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour l'aérospatial et le transport.

Le chiffre d'affaires pour 2019 progresse de 16,0% (11,9% à périmètre et taux de change constants).

*Le chiffre d'affaires à périmètre constant est déterminé en déduction de la part générée par les sociétés acquises au 1er août 2018 sur la période du 01 janvier au 31 juillet 2019, représentant 3,8 M€. L'impact sur le chiffre d'affaires lié aux variations de change sur la période représente 2,8 M€.



Après une année 2018 en croissance de 8,2%, l'année 2019 accélère à +16%.



La division aerospace (79,9% du CA) à +9,7% bénéficie de l'effet de change pour 2,8 M€ et est portée particulièrement par les produits en Europe, au Canada et aux Etats-Unis.



La division simulation (18,9% du CA) bondit de 60,7%. A périmètre et taux de change constants, la progression s'établit à +43,2%. A noter la très bonne performance en chiffre d'affaires des activités liées à la simulation automobile et de la filiale SYDAC acquise en août 2018.



La division véhiculier (1,2% du CA) baisse de 25,4%. Retraité de l'intragroupe (pour la division simulation), le chiffre d'affaires annuel est en légère progression.