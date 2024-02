Sogeclair - CA 2023 / Les Solutions, le moteur du groupe / Achat - Obj. 31,4 € vs 28,1 € - Pot. +74%

CA 2023+ Contact : Les Solutions, le moteur du groupe

- CA 2023 +9,7% (148 M€ vs 146 M€ attendus)

. Engineering +3,3% (74,2 M€)

. Solutions +17,4% (72,9 M€)

- Confirmation de l'objectif 2030 : CA 250 M€

Sogeclair accélère au S2 avec une progression de son activité de +12% vs +7,4% au S1 sachant que l'effet de base était plus favorable sur la seconde partie de l'année. Le plus marquant, selon nous, est le différentiel de croissance entre l'Engineering (+3,3%) et les Solutions (+17,4%). Ces dernières accélèrent nettement au S2 avec une progression de +23% vs +12% au S1. Elles représentent désormais 49,9% du CA vs 46% en 2022. Les Solutions reposent sur la Simulation (47,8% de la BU, soit 34,8 M€) et les Equipements (52,2% de la BU, soit 38,1 M€). Ce sont ces derniers qui sont les plus dynamiques avec une progression de +27,1% vs +8,4%. Ils bénéficient notamment de la « forte croissance en Amérique du Nord » pour les aménagements d'intérieur (+48%) et de la montée en cadence des avionneurs commerciaux et d'affaires. La Simulation, qui s'appuie sur le développement et la formation, retrouve son niveau de 2019, alors que l'apport lié aux « gros simulateurs », tel que ROADS qui a été livré en 2023, était proche des 10 M€ d'après nos estimations. Sogeclair a réussi à compenser au-delà de nos attentes le manque à gagner. Par ailleurs, les enjeux autour de la simulation et des logiciels de simulation sont clés pour les industriels tels que les constructeurs automobiles car ils permettent une économie de coûts majeure et vont dans le sens de la décarbonation.