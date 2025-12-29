SoftBank va acheter DigitalBridge pour environ $4 mds

SoftBank Group 9984.T va acquérir le fonds spécialisé dans les infrastructures du numérique DigitalBridge DBRG.N , dans le cadre d'une transaction évaluée à 4 milliards de dollars (3,40 milliards d'euros), ont annoncé les deux entreprises lundi.

Le prix de l'offre de 16 dollars par action représente une prime d'environ 15% par rapport au cours de clôture de DigitalBridge vendredi.

Masayoshi Son, fondateur de SoftBank, cherche à tirer parti de l'augmentation de la demande de capacité informatique qui sous-tend les applications d'intelligence artificielle.

DigitalBridge, dont la capitalisation boursière s'élevait à environ 2,54 milliards de dollars vendredi, investit dans les centres de données, les tours de téléphonie cellulaire, les réseaux de fibres optiques, les systèmes de petites cellules et l'infrastructure périphérique.

Au 30 septembre, l'entreprise gérait environ 108 milliards de dollars d'actifs, ce qui en fait l'un des plus grands investisseurs spécialisés dans l'écosystème numérique.

A New York, vers 14h45 GMT, l'action DigitalBridge bondissait de 9,73% à 15,28 dollars.

(Rédigé par Akash Sriram et Mihika Sharma à Bangalore; version française Augustin Turpin, édité par Sophie Louet)