SoftBank prévoit une explosion de la demande en IA au Japon d'ici 2030
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 15:10
Par conséquent, le dirigeant a insisté sur la nécessité de bâtir des technologies domestiques robustes, incluant des modèles de langage développés au Japon et une infrastructure locale à grande échelle.
Le gouvernement prévoit d'investir 10 000 Mds JPY (environ 65 MdUSD) d'ici 2030 pour soutenir les semi-conducteurs et l'IA, considérés comme stratégiques.
Par ailleurs, le programme national GENIAC vise à renforcer les capacités domestiques en IA générative, en soutenant le développement de modèles adaptés à la langue et aux besoins industriels du Japon.
