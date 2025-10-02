 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 076,83
+1,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

SoftBank prévoit une explosion de la demande en IA au Japon d'ici 2030
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 15:10

A l'occasion du 'NVIDIA AI Day' organisé à Tokyo, Kuniyoshi Suzuki, directeur de la division cloud IA de SoftBank Corp., a estimé que la demande japonaise en puissance de calcul pour l'intelligence artificielle devrait être multipliée par... 320 entre 2020 et 2030.

Par conséquent, le dirigeant a insisté sur la nécessité de bâtir des technologies domestiques robustes, incluant des modèles de langage développés au Japon et une infrastructure locale à grande échelle.

Le gouvernement prévoit d'investir 10 000 Mds JPY (environ 65 MdUSD) d'ici 2030 pour soutenir les semi-conducteurs et l'IA, considérés comme stratégiques.

Par ailleurs, le programme national GENIAC vise à renforcer les capacités domestiques en IA générative, en soutenant le développement de modèles adaptés à la langue et aux besoins industriels du Japon.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank