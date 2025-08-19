 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
43 729,24
+0,03%
SoftBank investit 2 milliards de dollars dans Intel
19/08/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SoftBank Group 9984.T a signé lundi un accord pour investir 2 milliards de dollars dans les actions ordinaires d'Intel INTC.O .

INTEL
23,6600 USD NASDAQ -3,66%
SOFTBANK GROUP
98,210 EUR Tradegate +2,95%
