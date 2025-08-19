SoftBank investit 2 milliards de dollars dans Intel

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Le géant minier australien BHP a annoncé mardi une hausse de ses bénéfices annuels grâce à la demande croissante de la Chine pour le cuivre, ce qui a contribué à compenser la baisse des prix du minerai de fer et du charbon. Mike Henry, le directeur général, a salué ...
Lire la suite
Le puissant ouragan Erin continue lundi sa progression près des Bahamas, accompagné de rafales de vent puissantes et de pluies intenses, alors que la menace de vagues destructrices sur les côtes américaines grandit. Désormais classé comme ouragan de catégorie 4 ...
Lire la suite
Le sort de l'Ukraine s'est-il joué sur une veste de costume? Certainement pas, mais le choix de Volodymyr Zelensky de renoncer lundi à son habituelle tenue d'inspiration militaire pour une mise plus formelle a mis Donald Trump d'excellente humeur. "Je n'arrive ...
Lire la suite
La Bourse de New York a terminé sans entrain lundi, les investisseurs attendant d'y voir plus clair quant à la trajectoire monétaire privilégiée par la banque centrale américaine (Fed), sur fond de nouveaux résultats d'entreprises. L'indice Nasdaq (+0,03%), l'indice ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer