SoftBank Group revenu dans le vert au 3T, une première depuis plus d'un an

( AFP / YUICHI YAMAZAKI )

SoftBank Group a annoncé jeudi être revenu dans le vert au troisième trimestre 2023/24 pour la première fois depuis plus d'un an, grâce à des gains sur investissements et des recettes liées à l'augmentation de ses parts dans T-Mobile US.

Le groupe japonais, qui avait précédemment enchaîné quatre pertes nettes trimestrielles d'affilée, a dégagé entre octobre et décembre un bénéfice net de 950 milliards de yens (5,9 milliards d'euros), contre une lourde perte équivalente à 5,5 milliards d'euros un an plus tôt.

Ce retour au profit est dû notamment aux gains sur sa participation dans l'opérateur télécom américain T-Mobile US.

SoftBank a doublé cette participation fin 2023 sans bourse délier, grâce à l'activation d'une clause conditionnelle dans un accord de 2020 sur la fusion entre T-Mobile US et Sprint, qui était une filiale de SoftBank.

Le groupe présidé par le milliardaire Masayoshi Son a aussi vu ses fonds d'investissement Vision Fund 1 et 2 revenir dans le vert, en dégageant un bénéfice de 422,7 milliards de yens (2,6 milliards d'euros) sur son troisième trimestre.

Parmi les plus gros contributeurs à cette embellie, SoftBank a cité le champion chinois des VTC Didi Chuxing, ByteDance (maison mère de TikTok) et l'américain Symbotic, spécialisé dans l'automatisation des entrepôts.

SoftBank Group avait subi au trimestre précédent une énorme perte nette, à cause notamment d'importantes dépréciations liées à WeWork, le géant américain des bureaux partagés, qui a fini par déposer le bilan en novembre dernier aux Etats-Unis.

Le groupe nippon, qui a englouti en pure perte des milliards de dollars dans WeWork, a annoncé la semaine dernière qu'il allait en reprendre les activités au Japon, où une procédure de dépôt de bilan vient aussi d'être déclenchée.

SoftBank a dit vouloir des "synergies" entre les deux sociétés "en combinaison avec les bâtiments intelligents de SoftBank, les bureaux intelligents et autres mesures de transformation numérique, dans le but de faire croître l'activité à l'avenir".

Comme à son habitude, le groupe n'a pas livré jeudi de prévisions annuelles, en raison des nombreuses incertitudes qui entourent ses performances futures, étroitement dépendantes de la forme des marchés boursiers et en particulier du secteur technologique.