Softbank Group dissout sa participation dans Nvidia, selon une déclaration à la SEC

Softbank Group Corp. 9984.T a révélé qu'il avait dissous sa participation dans Nvidia NVDA.O au cours du quatrième trimestre 2025, selon le document 13-F déposé par Softbank auprès de la U.S. Securities & Exchange Commission pour cette période.

À la suite de cette nouvelle, le cours de l'action Nvidia a chuté de 1,6 % et s'échangeait pour la dernière fois à 179,88 $ mardi matin.

La déclaration 13-F compare les avoirs de Softbank au 31 décembre 2025 avec ceux du 30 septembre 2025. Ces déclarations, qui doivent être déposées dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre fiscal, rendent compte des positions des investisseurs institutionnels à cette date, mais ne reflètent pas les changements de position qui ont pu avoir lieu jusqu'à présent au cours du premier trimestre.