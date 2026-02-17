 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Softbank Group dissout sa participation dans Nvidia, selon une déclaration à la SEC
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 17:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Softbank Group Corp. 9984.T a révélé qu'il avait dissous sa participation dans Nvidia NVDA.O au cours du quatrième trimestre 2025, selon le document 13-F déposé par Softbank auprès de la U.S. Securities & Exchange Commission pour cette période.

À la suite de cette nouvelle, le cours de l'action Nvidia a chuté de 1,6 % et s'échangeait pour la dernière fois à 179,88 $ mardi matin.

La déclaration 13-F compare les avoirs de Softbank au 31 décembre 2025 avec ceux du 30 septembre 2025. Ces déclarations, qui doivent être déposées dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre fiscal, rendent compte des positions des investisseurs institutionnels à cette date, mais ne reflètent pas les changements de position qui ont pu avoir lieu jusqu'à présent au cours du premier trimestre.

Valeurs associées

NVIDIA
184,1500 USD NASDAQ +0,73%
SOFTBANK GROUP
24,650 EUR Tradegate -3,73%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank