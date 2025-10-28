 Aller au contenu principal
SoftBank, GE Vernova parmi les entreprises intéressées par le programme d'investissement japonais de 550 milliards de dollars aux États-Unis
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 08:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une vingtaine d'entreprises japonaises et américaines ont manifesté leur intérêt pour des projets d'investissement potentiels faisant partie d'un programme d'investissement promis de 550 milliards de dollars, selon une fiche d'information publiée par les deux pays mardi.

Parmi ces entreprises figurent SoftBank Group 9984.T , Westinghouse et le consortium GE Vernova GEV.N et Hitachi

6501.T , indique la liste des projets d'une valeur maximale de 400 milliards de dollars.

