SoftBank et Ark sont en pourparlers pour participer à l'important tour de table de Tether, selon Bloomberg News

SoftBank Group 9984.T et Ark Investment Management sont en pourparlers préliminaires pour investir dans un tour de table qui pourrait valoriser l'émetteur de stablecoins Tether à 500 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les deux investisseurs font partie de plusieurs bailleurs de fonds de premier plan qui ont entamé des pourparlers pour financer le plus grand émetteur de stablecoins au monde dans sa plus grande levée de fonds à ce jour, selon le rapport.

Tether a consolidé sa position en tant qu'acteur dominant sur le marché des stablecoins, offrant des crypto-monnaies liées aux devises traditionnelles afin de minimiser la volatilité des prix et de permettre des transactions transparentes entre les actifs numériques.

Ark n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Tether cherche à obtenir entre 15 et 20 milliards de dollars pour une participation d'environ 3 % par le biais d'un placement privé, a rapporté Bloomberg News mardi.

La société a récemment dévoilé son intention de lancer un stablecoin basé aux États-Unis, appelé USAT, destiné aux résidents américains.