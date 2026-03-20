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SoftBank et AEP concluent un accord public-privé pour développer l'électricité au gaz naturel dans l'Ohio
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 15:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le département américain de l'énergie a annoncé vendredi un partenariat avec SB Energy, une société de SoftBank Group 9434.T et AEP AEP.O pour construire 9,2 gigawatts d'électricité au gaz naturel dans l'Ohio.

Le partenariat public-privé comprend un financement de 33,3 milliards de dollars de la part du Japon, a indiqué le ministère.

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AM ELECTRIC
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SOFTBANK
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