SoftBank et AEP concluent un accord public-privé pour développer l'électricité au gaz naturel dans l'Ohio

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Le département américain de l'énergie a annoncé vendredi un partenariat avec SB Energy, une société de SoftBank Group 9434.T et AEP AEP.O pour construire 9,2 gigawatts d'électricité au gaz naturel dans l'Ohio.

Le partenariat public-privé comprend un financement de 33,3 milliards de dollars de la part du Japon, a indiqué le ministère.