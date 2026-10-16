SoftBank envisagerait le rachat d'Allied Universal pour 18 milliards de dollars, selon une source

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(Modifications apportées aux sources dans l'ensemble du texte, mise à jour du dernier paragraphe)

par Milana Vinn

9984.T , filiale du groupe SoftBank, envisage d'acquérir Allied Universal dans le cadre d'une opération qui pourrait valoriser le prestataire américain de services de sécurité à environ 18 milliards de dollars, a déclaré vendredi une source proche du dossier.

* Allied Universal fournit du personnel de sécurité aux entreprises, aux sites et aux grands événements, et renforce sa présence dans le secteur des centres de données, où elle intervient tant dans le développement que dans l’exploitation des installations

* Cette acquisition potentielle viendrait compléter l’intérêt croissant du fondateur de SoftBank, Masayoshi Son, pour l’IA, alors qu’il explore l’utilisation de robots dotés d’intelligence artificielle dans divers secteurs et cherche à renforcer les infrastructures nécessaires au déploiement de cette technologie

* Avec Allied, SoftBank chercherait à terme à remplacer une partie du personnel par des robots pour certaines tâches de sécurité, même si le déploiement d’agents de sécurité humanoïdes devrait prendre plus de temps.

* Les discussions en sont encore au stade préliminaire et aucune décision définitive n’a été prise, notamment concernant le prix éventuelde l’opération, a rapporté en premier lieu Bloomberg News.

* SoftBank a refusé de commenter cette information, tandis qu’Allied Universal n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

* SoftBank est largement connue pour ses investissements technologiques de grande envergure via son Vision Fund. Elle a été l’un des premiers investisseurs dans Alibaba, détient une participation majoritaire dans Arm et a été l’un des principaux bailleurs de fonds de la start-up de coworking WeWork

* Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'offensive plus large de SoftBank dans les domaines de la robotique et de l'automatisation, après l'accord conclu l'année dernière en vue d'acquérir l'activité robotique du groupe d'ingénierie suisse ABB pour 5 ,4 milliardsde dollars