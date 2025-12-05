SoftBank en pourparlers pour acheter la société d'infrastructure numérique DigitalBridge, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SoftBank 9984.T est en pourparlers pour acquérir la société d'infrastructure numérique DigitalBridge DBRG.N , a déclaré vendredi à Reuters une source au fait du dossier, le conglomérat japonais cherchant à exploiter le portefeuille lié à l'IA de la société.

L'accord pourrait être conclu d'ici la fin de l'année, a précisé la source. DigitalBridge et SoftBank se sont refusés à tout commentaire.

Les actions de DigitalBridge ont bondi de 35 %, atteignant leur plus haut niveau en un mois. L'action a perdu près de 14 % cette année à la dernière clôture, ce qui donne à la société basée à Boca Raton, en Floride, une valeur de marché de 1,8 milliard de dollars.

Bloomberg News a fait état de ces négociations plus tôt dans la journée.

Les investisseurs ont injecté des capitaux records dans l'infrastructure numérique cette année, en pariant sur le fait que la demande croissante d'énergie transformera les centres de données en biens immobiliers de premier ordre. McKinsey prévoit que les dépenses en infrastructures liées à l'IA pourraient atteindre 6,7 billions de dollars d'ici à 2030.

En janvier, le président des États-Unis, Donald Trump, a accueilli des directeurs généraux de grandes entreprises technologiques pour lancer Stargate , une initiative du secteur privé qui prévoit de consacrer jusqu'à 500 milliards de dollars à la construction d'une infrastructure d'IA.

SoftBank fait partie de ce projet ambitieux quicomprend d' autres grands noms comme OpenAI et Oracle ORCL.N .

DigitalBridge, dirigé par le directeur général Marc Ganzi, est l'une des plus grandes sociétés d'infrastructure numérique au monde et gère 108 milliards de dollars d'actifs.

La société investit dans des secteurs verticaux tels que les centres de données, les tours de téléphonie cellulaire, les réseaux de fibres optiques, les petites cellules et l'infrastructure périphérique. Son portefeuille d'entreprisescomprend Vantage Data Centers, Zayo, Switch et AtlasEdge.

Les transactions impliquant des plateformes d'infrastructure numérique se sont accélérées ces dernières années, les sociétés d'investissement s'intéressant aux centres de données afin d'exploiter la croissance alimentée par l'intelligence artificielle, les services en nuage et la localisation des données.

BlackRock BLK.N a acheté le gestionnaire d'actifs alternatifs Global Infrastructure Partners l'année dernière, qui a depuis acquis plusieurs entreprises de centres de données, ajoutant l'infrastructure liée à l'IA à son portefeuille.