Zone euro: La croissance des prêts aux entreprises accélère en avril, selon la BCE

Conférence de presse à l'issue de la réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE, au siège de la BCE à Francfort

‌La croissance des prêts ​aux entreprises dans la zone euro a accéléré en ​avril, montrent les données publiées ​lundi par ⁠la Banque centrale européenne (BCE).

Le ‌crédit aux entreprises non-financières a progressé de 3,4% ​sur ‌un an en ⁠avril, après 3,2% en mars.

Les prêts aux ménages ⁠sont quant ‌à eux restés stables ⁠à 3% en ‌avril, après le ⁠même chiffre le mois ⁠précédent.

La croissance ‌de la masse monétaire ​en ‌zone euro, qui peut influer sur la ​croissance économique, a ralenti à 2,7% ⁠en avril, après 3,2% en mars et en-deçà du consensus Reuters (3,2%).

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)