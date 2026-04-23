SoftBank cherche à obtenir un prêt de marge de 10 milliards de dollars garanti par les actions d'OpenAI, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 1-2, 5 et 6)

SoftBank Group 9984.T cherche à obtenir un prêt de 10 milliards de dollars garanti par ses actions dans OpenAI, le fabricant de ChatGPT, afin de s'endetter davantage pour se lancer dans l'IA, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des sources.

Le prêt souligne le pari de plus en plus agressif du conglomérat d'investissement japonais sur l'intelligence artificielle, après des années au cours desquelles SoftBank a oscillé entre des gains considérables et de lourdes pertes dans son Vision Fund.

Le prêt sur marge de deux ans serait assorti d'une option permettant à SoftBank de prolonger l'emprunt d'une année supplémentaire, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. OpenAI et SoftBank n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. Ce développement fait suite à un prêt-relais de 40 milliards de dollars que SoftBank a obtenu en mars pour soutenir les investissements dans OpenAI et à des fins générales, alors qu'elle continue à renforcer ses liens avec l'entreprise d'IA.

L'investisseur japonais a déjà accepté d'investir 30 milliards de dollars dans OpenAI par l'intermédiaire de son Vision Fund 2.