SoftBank approuve l'investissement restant de 22,5 milliards de dollars dans OpenAI, selon The Information

SoftBank 9984.T a approuvé un deuxième versement de 22,5 milliards de dollars pour compléter son investissement de 30 milliards de dollars dans OpenAI, a rapporté samedi le site d'information technologique The Information.

Le conseil d'administration du groupe d'investissement japonais a approuvé ce versement à condition que la startup d'intelligence artificielle achève une restructuration de l'entreprise qui ouvrirait la voie à une éventuelle offre publique, a indiqué le rapport, citant une personne ayant connaissance de la décision.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. SoftBank et OpenAI n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. L'argent viendrait compléter un tour de table de 41 milliards de dollars annoncé en avril , selon le rapport d'information.

SoftBank avait déjà accepté de financer OpenAI à hauteur de 10 milliards de dollars à la mi-avril et de 30 milliards de dollars supplémentaires en décembre, à condition que l'entreprise d'IA passe à une structure à but lucratif d'ici la fin de l'année.

Toutefois, la société d'investissement technologique a déclaré que si la restructuration d'OpenAI échouait, le montant de l'investissement serait ramené à 20 milliards de dollars.