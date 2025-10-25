Softbank approuve l'investissement restant de 22,5 milliards de dollars dans OpenAI, selon The Information

Softbank 9984.T a approuvé un deuxième versement de 22,5 milliards de dollars pour compléter son investissement de 30 milliards de dollars dans OpenAI, a rapporté The Information samedi.

Le conseil d'administration du groupe d'investissement japonais a approuvé ce versement à condition que la startup d'intelligence artificielle achève une restructuration de l'entreprise qui ouvrirait la voie à un éventuel appel public à l'épargne, a indiqué le rapport d'Information, citant une personne ayant connaissance de la décision.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.