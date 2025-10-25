 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 299,65
+1,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Softbank approuve l'investissement restant de 22,5 milliards de dollars dans OpenAI, selon The Information
information fournie par Reuters 25/10/2025 à 23:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Softbank 9984.T a approuvé un deuxième versement de 22,5 milliards de dollars pour compléter son investissement de 30 milliards de dollars dans OpenAI, a rapporté The Information samedi.

Le conseil d'administration du groupe d'investissement japonais a approuvé ce versement à condition que la startup d'intelligence artificielle achève une restructuration de l'entreprise qui ouvrirait la voie à un éventuel appel public à l'épargne, a indiqué le rapport d'Information, citant une personne ayant connaissance de la décision.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

Valeurs associées

MICROSOFT
523,6100 USD NASDAQ +0,59%
SOFTBANK GROUP
135,500 EUR Tradegate +4,63%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank