SoftBank acquiert DigitalBridge pour 4 milliards de dollars
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 14:39
Le groupe SoftBank va acquérir l'intégralité des actions ordinaires de DigitalBridge au prix de 16 dollars par titre, représentant une valeur d'entreprise totale d'environ 4 milliards de dollars.
Cette transaction, recommandée à l'unanimité par le conseil d'administration de la cible, offre une prime de 15% sur le dernier cours de clôture. Par cette opération, le président-directeur général Masayoshi Son entend sécuriser les centres de données, la connectivité et la puissance électrique nécessaires à l'émergence de l'intelligence artificielle super-intelligente.
"Cette acquisition renforcera les fondations des centres de données d'intelligence artificielle de nouvelle génération", a déclaré le dirigeant. DigitalBridge, qui gère des réseaux de fibre et des tours de télécommunication, continuera d'opérer comme une plateforme gérée séparément sous la direction de son actuel Directeur Général, Marc Ganzi.
La clôture de l'opération, soumise aux approbations réglementaires, est attendue au cours du second semestre 2026.
Pour rappel, le titre Softbank a signé une progression de 95% depuis le début de l'année.
