SoftBank achète l'usine Foxconn dans l'Ohio pour faire avancer le projet IA Stargate, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 13:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails dans les paragraphes 3-4 et des informations générales dans les paragraphes 2,6)

SoftBank Group Corp 9984.T est en train d'acquérir l'usine de véhicules électriques de 2317.TW de Foxconn Technology Group dans l'Ohio, dans le but de lancer le projet de centre de données Stargate de la société japonaise, a rapporté Bloomberg News vendredi.

Le président américain Donald Trump a annoncé en janvier Stargate, un investissement du secteur privé pouvant atteindre 500 milliards de dollars pour l'infrastructure de l'intelligence artificielle , financé par SoftBank, OpenAI et Oracle ORCL.N .

SoftBank, qui a eu du mal à créer un plan financier pour Stargate, a approché Foxconn pour que le fournisseur d'Apple

AAPL.O adhère à son plan de construction de centres de données et d'infrastructures connexes à travers les États-Unis, ce qui a conduit à la vente de l'usine, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Le site de l'Ohio pourrait être utilisé pour héberger un centre de données, selon Bloomberg.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport. SoftBank a refusé de commenter, tandis que Foxconn n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire à Reuters .

Le projet Stargate devrait générer plus de 100 000 emplois aux États-Unis.

