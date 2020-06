Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SoftBank a l'intention de porter plainte contre EY pour le scandale Wirecard Reuters • 26/06/2020 à 16:58









SOFTBANK A L'INTENTION DE PORTER PLAINTE CONTRE EY POUR LE SCANDALE WIRECARD BERLIN (Reuters) - SoftBank a l'intention de poursuivre le cabinet comptable EY pour son rôle dans le scandale impliquant la société de paiement allemande Wirecard, a rapporté vendredi le magazine Der Spiegel, citant des sources proches du groupe japonais. Wirecard s'est effondrée jeudi face à une dette de près de 4 milliards de dollars après avoir dévoilé un trou dans ses comptes que EY, son auditeur de longue date, a appelé "une fraude sophistiquée de grande envergure". SoftBank, qui a investi dans Wirecard l'année dernière, n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat. (Thomas Seythal, Clara Denina, Jason Neely, version française Elena Smirnova, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées SOFTBANK GROUP Tradegate +0.23% WIRECARD AG XETRA -63.20%