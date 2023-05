Sofidy: collecte nette en progression de 19% au premier trmestre

(AOF) - Sofidy annonce pour le premier trimestre 2023 une collecte nette en progression de 19% par rapport au premier trimestre 2022, à 224 millions d’euros, « alors que le marché des SCPI a enregistré une baisse de 10% de la collecte nette sur un an ». La société de gestion ajoute que les taux d’occupation financiers et les taux de recouvrement des différents véhicules « ont continué à résister » sur la période et que l’ensemble des fonds Sofidy « assure toujours une parfaite liquidité ». La société estime avoir " démontré sa capacité de résilience ".

Sofidy attribue cette résilience à sa philosophie de gestion " disciplinée et prudente ", caractérisée par " une mutualisation unique des risques " et la sélection d'actifs " participant à la redynamisation des villes, répondant et/ou s'adaptant aux normes environnementales et aux nouvelles aspirations sociétales ", et donc disposant d'un " pricing power " (capacité d'augmenter les prix) élevé.

" La philosophie de gestion et la solidité des fondamentaux de Sofidy nous rendent confiants sur une distribution de dividendes 2023 à minima stables par rapport à l'an passé, voire en progression sur certains de nos véhicules " déclare Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy.