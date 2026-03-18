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SoFi rejette le rapport du vendeur à découvert Muddy Waters et envisage une action en justice
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 00:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SoFi Technologies SOFI.O a déclaré mardi qu'elle étudierait la possibilité d'une action en justice contre le vendeur à découvert Muddy Waters Research et a qualifié son rapport de plus tôt dans la journée d'"inexact et trompeur".

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