SoFi rejette le rapport du vendeur à découvert Muddy Waters et envisage une action en justice

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SoFi Technologies SOFI.O a déclaré mardi qu'elle étudierait la possibilité d'une action en justice contre le vendeur à découvert Muddy Waters Research et a qualifié son rapport de plus tôt dans la journée d'"inexact et trompeur".