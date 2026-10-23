Sodexo voit sa marge d'exploitation annuelle reculer

Sodexo publie un résultat net part du groupe de 304 MEUR pour son exercice 2026, contre 695 MEUR précédemment, ainsi qu'une marge d'exploitation de 3,4%, en retrait de 1,3 point, mais dans le haut de la fourchette attendue par le groupe de restauration et de services.

Cette baisse de la marge d'exploitation reflète les charges et provisions résultant de la revue de certains contrats et actifs, l'accélération des investissements visant à renforcer les capacités du groupe, ainsi que des facteurs opérationnels.

Le chiffre d'affaires s'est tassé de 0,5%, à 24 MdsEUR, la croissance interne de 2% et la contribution nette positive des acquisitions et cessions de 0,5% ayant été compensées par un effet de change négatif de 3%, principalement lié à la dépréciation du dollar.

La croissance interne du chiffre d'affaires a été soutenue par des hausses de prix d'environ 2,4% et une croissance des volumes sur les sites existants d'environ 0,6%. Par ligne de service, la croissance interne s'élève à 1,6% pour les services de restauration et à 2,9% pour les services de facilities management.

"Nous avons terminé l'exercice avec une croissance interne supérieure aux attentes, soutenue par une demande résiliente et une attention constante portée à l'exécution. C'est encourageant. Toutefois, notre performance globale reste en deçà du plein potentiel du groupe", estime son directeur général, Thierry Delaporte.

Le conseil d'administration propose un dividende ordinaire de 1,74 EUR par action, en ligne avec la politique de distribution du groupe de 50% du résultat net ajusté. Sous réserve de son approbation en AG, sa mise en paiement est prévue le 22 décembre.

Conformément à la première phase de Shift & Grow 2030, Sodexo confirme ses perspectives pour l'exercice 2027, à savoir une croissance interne du chiffre d'affaires entre 2% et 3%, ainsi qu'une marge d'exploitation globalement en ligne avec les 3,4% atteints sur l'exercice 2026.

Tablant sur une phase d'accélération à partir de l'exercice 2028, Sodexo prévoit d'atteindre, pour l'exercice 2030, une croissance interne du chiffre d'affaires supérieure à 5%, dont une contribution du développement commercial net supérieure à 3%, et une marge d'exploitation supérieure à 5% .