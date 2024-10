Sodexo vise pour 2025 une croissance interne du chiffre d'affaires entre 5,5% et 6,5%

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le groupe s'attend aussi à une amélioration de la marge d'exploitation attendue entre 30 et 40 points de base, à taux de change constants.

La tendance sous-jacente devrait être entre +6% et +7%, en excluant l'effet de base constitué par les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de Rugby et l'année bissextile au cours de l'exercice 2024.

Pour l'exercice 2025, Sodexo anticipe une croissance interne du chiffre d'affaires attendue entre 5,5% et 6,5%.

L'amélioration de la marge est de 30 points de base en Amérique du Nord et en Europe, et de 20 points de base dans le Reste du Monde.

(AOF) - Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2024 de Sodexo atteint 23,8 milliards d'euros, en hausse de 5,1% par rapport à l'année précédente, porté par une croissance interne de 7,9%. Le résultat d'exploitation s'élève à 1,1 milliard d'euros, en hausse de 13,7%, et la marge d'exploitation atteint 4,7%, en progression de 40 points de base, portée par un effet de levier opérationnel lié à l'augmentation du chiffre d'affaires, une gestion rigoureuse de l'inflation et une productivité accrue sur site.

