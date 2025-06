Sodexo: une nouvelle Directrice Générale en France information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 18:06









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Sophie Néron-Berger au poste de Directrice Générale de Sodexo France à compter du 1er juillet 2025.



Sophie Néron-Berger a rejoint Le groupe en 2016 au poste de Directrice de l'Audit interne du Groupe.



En 2019, elle est nommée Directrice Administrative et Financière de Sodexo France, où elle accompagne l'activité face à la crise du Covid, et opère avec succès la réorganisation de la fonction Finance.



Elle a débuté sa carrière chez Yoplait en tant que contrôleur de gestion à Paris, puis à Londres. En 1999, elle intègre Alcatel-Lucent où elle a occupé différents postes dans la fonction Audit, avec des responsabilités nationales et internationales.



En 2013, elle a été nommée Vice-Présidente Corporate de l'audit interne chez CWT (Carlson WagonLits Travel).





