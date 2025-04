Sodexo : un premier semestre 2025 mitigé

(AOF) - Sodexo a dévoilé ses résultats du premier semestre d'où ressort un résultat net à 434 millions d'euros, en recul de 12,5%, principalement en raison d'une plus-value exceptionnelle au cours de l'exercice précédent. Le résultat opérationnel s'élève à 580 millions d'euros, contre 642 millions d'euros l'an passé. Le spécialiste de la restauration collective a déclaré un chiffre d'affaires consolidé de 12,5 milliards d'euros, en hausse de 3,1% par rapport à l'exercice précédent.

Les perspectives financières pour l'exercice 2025 de Sodexo avaient été actualisées le 20 mars 2025 avec une croissance interne du chiffre d'affaires entre 3% et 4% (contre 5,5% à 6,5% précédemment) et une hausse de la marge d'exploitation entre +10 et +20 points de base, à taux constants (contre +30 à +40 points de base précédemment).

L'ajustement des perspectives de croissance interne du chiffre d'affaires sur l'année est essentiellement lié à la croissance des volumes plus faible qu'attendue en Éducation en Amérique du Nord au cours du 1er semestre, qui devrait se poursuivre.

