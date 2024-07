Sodexo : simplification de la structure actionnariale et acompte sur dividende de 6,24 euros

(AOF) - Sodexo annonce la conclusion d’un protocole en vue de la cession de Sofinsod à Bellon SA pour 918 millions d’euros et la distribution de l’intégralité du produit de cession aux actionnaires de Sodexo sous forme d’un acompte sur dividende de 6,24 euros par action. Sofinsod, est une holding détenue à 100% par Sodexo et possédant 19,6% de Bellon SA, holding animatrice de la famille Bellon et actionnaire de référence des groupes Sodexo et Pluxee.

Cette boucle d'autocontrôle a été mise en place en 1991, lors du débouclage des participations croisées entre Sodexo et Carlson Wagon Lit, à la suite de l'abandon du rapprochement entre les deux sociétés.

Sofinsod était valorisé à 751 millions d'euros dans les comptes au premier semestre de l'exercice social 2024 de Sodexo.

Ces décisions ont été approuvées à l'unanimité des membres du conseil d'administration de Sodexo étant précisé que, conformément aux règles de gouvernance en matière de conventions réglementées, les administrateurs représentant Bellon SA n'ont participé ni aux délibérations ni au vote sur la conclusion du protocole.

Sous réserve de la réalisation de l'opération, le prix de cession sera intégralement distribué aux actionnaires de Sodexo sous la forme d'un acompte sur dividende d'un montant de 6,24 euros par action. Cet acompte sera détaché, au plus tard, le 27 août 2024 et payé le 29 août 2024. Comme chaque année, un dividende sera proposé à l'assemblée générale et versé en décembre 2024 au titre des résultats de l'exercice 2024.

Luc Messier, administrateur référent indépendant de Sodexo, a déclaré : "Grâce à cette opération qui aboutit à un prix équitable pour les actionnaires minoritaires, nous sommes heureux d'avoir mis en place cette structure actionnariale simplifiée qui permettra une meilleure valorisation du titre."