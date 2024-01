Sodexo : Sébastien de Tramasure nommé Directeur financier groupe

(AOF) - Sodexo a nommé Sébastien de Tramasure, actuellement Directeur financier de Sodexo Amérique du Nord, au poste de Directeur financier groupe. Marc Rolland continuera d'exercer les fonctions de Directeur financier groupe jusqu'au 1er mai 2024, avant de prendre de nouvelles fonctions qui seront annoncées en temps voulu. "La nomination de Sébastien de Tramasure est le fruit d’un plan de succession préparé de longue date", explique Sodexo. il travaille chez Sodexo depuis près de 18 ans.

Avant d'occuper son poste actuel, il a exercé divers postes au sein de la fonction finance, notamment celui de Directeur financier de Sodexo Services Avantages & Récompenses (aujourd'hui Pluxee).

Marc Rolland continuera de piloter le projet de spin-off de Pluxee jusqu'à sa finalisation complète.

AOF - EN SAVOIR PLUS

SODEXO

Points clés

- Groupe de services aux entreprises, essentiellement sur sites -restauration collective, tickets-repas, créé en 1966 ;

- Chiffre d'affaires de 21,1 Mds€, généré auprès de 4 types de clientèle -entreprises et administrations pour 52 %, santé et seniors pour 27 %, éducation pour 16 % et services sur sites ;

- 2 grandes zones géographiques – l’Amérique latine pour 38 %, l’Europe, les Etats-Unis et l’Asie pour 62 % ;

- Modèle d’affaires fondé sur 4 piliers : dynamisme de la croissance aux Etats-Unis, transformation des modèles de restauration – offre de snackings à emporter, distribution intelligente et rationalisation de la logistique-, gestion active du portefeuille d’activités, efficacité de l’organisation ;

- Société détenue à 42,8 % par la famille fondatrice Bellon (57,1 % des droits de vote), Sophie Bellon présidant le conseil de 12 membres, Patrice de Talhouët étant directeur général ;

- Solidité financière solide notée A avec taux d’endettement de 28,7% et effet de levier de 1,7.

Enjeux

- Stratégie 2025 de recentrage sur les services de restauration et de sélectivité dans les services avantages et récompenses :

- 2023 : 8 à 10% de croissance des revenus et marge d’exploitation proche de 5,5%,

- 2024 et 2025 : 6 à 8% de croissance des revenus et marge d’exploitation de + 6% ;

- Stratégie d'innovation :

- digitalisation de l'entreprise,

- offre aux clients : déploiement de Zeta, architecture de plateformes technologiques offrant des solutions digitales de paiement et, sur sites, déploiement d’applications spécifiques (MyWayApp pour les résidents, I PROMISE, BlueFox, The Good Eating Cy...),

- écosystème de start-ups avec Sodexo Ventures, intervenant notamment en Chine pour l’expérience consommateur (Meican) ;

- Stratégie environnementale « Better tomorrow » validée par le SBTi:

- visant la neutralité carbone en 2025 pour les scopes 1 et 2 et une réduction de 64,9 % d’ici 2030, vs 2019, des émissions absolues,

- recul, d’ici 2025, de 50% des déchets sur 85 % des sites,

- intégration des PME fournisseurs dans la chaîne de valeur,

- mise en place « rise with Sodexo » : programme de réduction des déchets alimentaires Wastewatch, des articles à usage unique et des déchets plastiques, alimentation durable et repas « à faible émission de carbone », approvisionnement durable ;

- Avancée de la stratégie de diversification « any food, anytime, anywhere » aux Etats-Unis avec les rachats de Foodie, nourish et de Frontline, distributeurs de produits à emporter ;

- Mise en place de la nouvelle organisation : diminution du nombre de pays (53 à fin 2022 vs 56 en 2021), responsabilités opérationnelles scindées en 3 régions -Amérique du nord, Europe et reste du monde pour les services sur site- et gouvernance spécifique pour les services avantages&récompenses.

Défis

- Suivi du taux de fidélisation clients, de 94,5 % ;

- Inflation de l’alimentaire et de l’énergie compensée par l’indexation et les renégociations ;

- Fortes attentes pour les services avantages & récompenses : poursuite de la dynamique, notamment au 1er semestre, débouchant sur une hausse de 12 à 15 % du chiffre d’affaires et marge opérationnelle de 30 % en 2023 ;

- Après un 1er trimestre dynamique (+ 35,7 % pour les revenus), confirmation des objectifs 2022-23 : croissance des revenus de 8 à 10 % et une marge d’exploitation proche de 5,5% ;

- Dividende de 2,4 € au titre de l’exercice 2021-2022, soit un taux de distribution de 50 %.

Fiche sectorielle - Services aux entreprises

Une nouvelle entité dans les avantages aux salariés

Pluxee, le pôle spécialisé dans les avantages aux salariés du géant des services Sodexo, va prendre son envol boursier en 2024. Cette activité bénéficie d'un fort dynamisme avec une croissance organique au troisième trimestre (clos fin mai) supérieure aux attentes (+25,5 % contre 17,5 % attendu). La nouvelle entité pourra ainsi mieux rivaliser avec son concurrent Edenred. Depuis sa scission du groupe Accor, en 2010, cette société a vu son activité bondir et presque doubler. Devenue le leader mondial des titres-restaurants, elle a même rejoint récemment l'indice boursier phare de la place de Paris, le CAC 40. Ce succès provient d'acquisitions ciblées, d'un développement international et d'une digitalisation réussie.