Sodexo se mobilise pour une reprise économique durable

Paris, le 5 juin 2020 - Pour marquer la Journée Mondiale de l'Environnement, Sodexo, leader mondial des services de Qualité de Vie, réaffirme cinq engagements environnementaux indispensables pour s'engager en faveur d'une reprise économique plus forte et responsable avec ses collaborateurs, ses clients et ses fournisseurs. Sodexo est la première entreprise de services de restauration ayant un objectif de réduction des émissions de carbone conforme à l'accord de Paris visant à limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels : d'ici 2025, l'ambition du groupe est de réduire de 34% ses émissions de carbone par rapport au niveau de 2017. Pour soutenir « rise with Sodexo », son programme mondial pour accompagner les organisations dans leur adaptation à la nouvelle normalité, Sodexo accélère ses actions afin de contribuer à la préservation de la biodiversité et aux efforts contre le changement climatique.

Poursuivre le déploiement du programme de réduction du gaspillage alimentaire de Sodexo avec la réouverture des sites

En pleine crise du COVID-19, Sodexo a poursuivi ses actions pour atteindre son objectif de réduire de moitié le gaspillage alimentaire sur les sites toujours actifs, grâce à son programme basé sur le digital : WasteWatch, powered by LeanPath. Le déploiement de ce programme accompagnera la réouverture des sites de ses clients dans le monde. Avant la pandémie COVID-19, 1 500 sites Sodexo étaient équipés ou activement engagés dans ce déploiement. Depuis le lancement du programme, Sodexo a réussi à éviter un gaspillage alimentaire équivalent à 4,8 millions de repas. Cela représente une réduction de 15 200 tonnes d'émissions de carbone.

Maintenir les efforts pour réduire les articles à usage unique et les déchets plastiques

La pandémie de COVID-19 a provoqué une augmentation du plastique à usage unique pour des raisons sanitaires. Dans ce contexte si particulier, Sodexo continue de soutenir ses clients et consommateurs pour réduire le plastique à usage unique, conformément aux engagements déjà pris dans 17 pays. Dans le cadre de nos protocoles opérationnels contre le COVID-19, nous avons développé une approche détaillée visant à donner la priorité aux alternatives au plastique à usage unique, comme les produits et les articles de cuisine réutilisables avec des processus de nettoyage stricts ou des solutions d'emballage innovantes qui sont plus respectueuses de l'environnement, lorsque cela est possible et en accord avec les directives sanitaires locales.

Démocratiser une alimentation durable et des repas à faibles émissions de carbone dans le cadre du programme « rise with Sodexo »

Sodexo a porté à plus de 30 % son objectif global de repas à base de légumes et de plantes dans ses menus, et ce afin de répondre à la demande croissante des consommateurs pour une alimentation durable et à leur préférence pour des ingrédients simples, locaux et sains. Nous collaborons avec des partenaires tels que le World Wide Fund for Nature (WWF) et le World Resources Institute pour enrichir nos menus et permettre aux consommateurs d'accéder à des repas plus durables et à base de légumes et de plantes. Par exemple, nos recettes Future 50 foods à base d'ingrédients favorisant la biodiversité sont désormais disponibles sur 6 500 sites dans 13 pays.

Promouvoir un approvisionnement durable et responsable

En 2020, Sodexo célèbre le 10e anniversaire de son partenariat avec le WWF pour améliorer en permanence ses opérations et ses pratiques d'approvisionnement, ainsi que pour réduire l'empreinte carbone liée à ses activités. Les principaux domaines de collaboration sont l'approvisionnement responsable des produits agricoles et des produits de la mer ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Les équipes de gestion des approvisionnements de Sodexo adoptent de nouvelles pratiques en matière de chaîne d'approvisionnement, notamment des circuits plus courts, des produits plus locaux et des offres plus saisonnières. Sodexo offre aux petites entreprises un accès privilégié à sa chaîne d'approvisionnement grâce à son programme d'inclusion des partenaires et à une méthodologie visant à aider les petites et moyennes entreprises à respecter ses normes. Au niveau mondial, nous dépensons 1,3 milliard d'euros auprès des petites et moyennes entreprises et en France, par exemple, 60 % de nos produits sont achetés directement auprès de producteurs français par le biais d'un approvisionnement direct.

Renforcer la formation aux pratiques durables

En mai, Sodexo a lancé une nouvelle version de son programme mondial de formation « Sodexo et l'environnement » afin d'aider ses employés à travailler avec ses clients et ses consommateurs pour réduire l'impact sur l'environnement dans le contexte actuel. Cette formation vient compléter de nombreuses initiatives visant à ce que 100 % des collaborateurs du Groupe soient formés aux pratiques durables d'ici 2025, conformément à sa feuille de route en matière de responsabilité d'entreprise Better Tomorrow 2025.

Maria Outters, Directrice, Responsabilité d'Entreprise, a déclaré : « Les défis économiques et sociaux sous-jacents qui nous attendent vont amplifier le besoin de modèles économiques fondés sur la consommation durable et la préservation des ressources naturelles. Ces actions environnementales font partie de notre approche pour accompagner nos clients, nos fournisseurs et nos collaborateurs, et ce afin de restaurer la confiance et de faire de la reprise un point de bascule en matière de durabilité. La crise du COVID-19 est un appel au changement pour insuffler un sens du collectif indispensable dans la reprise économique et prévenir une aggravation de la crise sanitaire, sociale et écologique. Sodexo s'engage à répondre à cet appel."

L'engagement de Sodexo pour une reprise durable accompagne le programme complet de services essentiels et innovants mis en place par Sodexo dans le cadre du programme « rise with Sodexo » récemment annoncé.

Réduire l'impact sur l'environnement de Sodexo fait partie de son impact positif.

