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Sodexo s'attend à un "impact significatif" du coronarivus au deuxième semestre de l'exercice 2019-2020
Reuters09/04/2020 à 07:11

PARIS/GDANSK, 9 avril (Reuters) - Sodexo EXHO.PA annonce:

* UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE 11,69 MILLIARDS D'EUROS AU PREMIER SEMESTRE 2019/2020 CONTRE 11,05 MILLIARDS D'EUROS L'ANNÉE PASSÉE

* UN RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE 685 MILLIONS D'EUROS AU S1 CONTRE 647 MILLIONS D'EUROS L'ANNÉE PASSÉE

* DES LIQUIDITÉS GÉNÉRÉES PAR LES OPÉRATIONS EN RECUL DE 243 MILLIONS D'EUROS À LA FIN DU S1 cONTRE +14 MILLIONS D'EUROS L'ANNÉE PASSÉE

* UNE MARGE D'EXPLOITATION DE 5,9% AU S1 CONTRE 5,9% L'ANNÉE PASSÉE

* UN RÉSULTAT NET AJUSTÉ DE 424 MILLIONS D'EUROS AU S1 CONTRE 413 MILLIONS D'EUROS L'ANNÉE PASSÉE

* LE "LÉGER IMPACT" DU COVID-19 A ÉTÉ ABSORBÉ AU 1ER SEMESTRE

* MAIS IL EST ÉVIDENT QUE LA PANDÉMIE AURA UN "IMPACT SIGNIFICATIF SUR NOS RÉSULTATS DE L'ANNÉE", SOULIGNE DENIS MACHUEL, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SODEXO

* "NOUS RESTONS CONFIANTS QUANT À LA SOLIDITÉ DE NOTRE SITUATION FINANCIÈRE ET DE NOTRE POSITION SUR LE MARCHÉ, AINSI QUE DES PERSPECTIVES POSITIVES À MOYEN TERME ET DU POTENTIEL DE SODEXO"

* LA BAISSE DES VOLUMES LIÉE AU COVID-19 AURA UN IMPACT SIGNIFICATIF SUR LES RÉSULTATS DU 2E SEMESTRE

* "À CE STADE, NOUS ESTIMONS QUE L'IMPACT SUR LE RÉSULTAT D'EXPLOITATION SE SITUERAIT AUTOUR DE 25 % DE LA BAISSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES"

* SODEXO REPORTE LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT NON STRICTEMENT NÉCESSAIRES ET LES OPÉRATIONS DE FUSIONS-ACQUISITIONS "JUSQU'À NOUVEL ORDRE"

Le communiqué de Sodexo: https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/2069ef5c-c96a-4dfb-8fbf-ce8729dcbe63

Sur Eikon

Pour plus de détails, cliquez sur [EXHO.PA ]

(Bureaux de Gdansk et Paris)

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