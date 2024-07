Sodexo révise sa structure actionnariale et gâte ses actionnaires

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe de restauration collective et de services Sodexo va verser à ses actionnaires un acompte sur dividende de 6,24 euros par action, grâce à une évolution de sa structure, a-t-il annoncé mardi.

Sodexo prévoit de céder sa holding Sofinsod, qu'il détient à 100%, à Bellon SA, la "holding animatrice de la famille Bellon et actionnaire de référence des groupes Sodexo et Pluxee (une entité spécialisée dans les avantages aux salariés comme les titres restaurant, scindée du reste du groupe Sodexo depuis février, NDLR)", selon un communiqué publié par le groupe.

La PDG de Sodexo Sophie Bellon, citée dans le communiqué, s'est félicitée que l'opération permette "de monétiser un actif (...) sous-valorisé depuis plus de trois décennies".

Sofinsod ne détenait qu'un seul actif au bilan, à savoir 19,6% de Bellon SA. "L'opération valorise 100% des titres Sofinsod (...) à 918 millions d’euros", détaille Sodexo dans son communiqué.

"L'intégralité du produit de la cession" de Sofinsod à Bellon SA sera reversée aux actionnaires de Sodexo "sous forme d’un acompte sur dividende" de 6,24 euros par action, qui sera "détaché au plus tard le 27 août 2024 et payé le 29 août 2024".

"Comme chaque année, un dividende sera proposé à l'Assemblée générale et versé en décembre 2024 au titre des résultats de l'exercice 2024", ajoute le groupe.

La cession de Sofinsod "n'est soumise à aucune condition de financement de Bellon SA et devrait être réalisée d'ici le 23 août 2024".

Sodexo a réalisé au troisième trimestre de son exercice 2024 (décalé, mars-mai) des ventes en progression de 5,6% sur un an, à 6,1 milliards d'euros. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, les ventes ont atteint 18,2 milliards d'euros, une hausse de 4,8%, ou de 7,9% hors changes et variations de périmètre.